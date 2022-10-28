Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин хотел бы больше времени проводить на футбольном поле. Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», Сутормин хочет перебраться в «Ростов». При этом главный тренер питерцев Сергей Семак выступает категорически против этого трансфера.

По нашим данным, будущее 28-летнего Алексея Сутормина должно решиться до начала декабря.

Если взять восемь последних матчей «Зенита» в чемпионате России, то в шести из них Алексей Сутормин на поле не выходил, проводя всё время в запасе. В двух оставшихся играх Сутормин отыграл одну и 12 минут.

Эксперты портала transfermarkt оценивают Алексея Сутормина в 3 миллиона евро.