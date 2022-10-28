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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Сутормин хочет в «Ростов», Семак категорически против эксклюзив

28 Октября 2022 • 19:18 Комментировать

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин хотел бы больше времени проводить на футбольном поле. Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», Сутормин хочет перебраться в «Ростов». При этом главный тренер питерцев Сергей Семак выступает категорически против этого трансфера.

По нашим данным, будущее 28-летнего Алексея Сутормина должно решиться до начала декабря.

Если взять восемь последних матчей «Зенита» в чемпионате России, то в шести из них Алексей Сутормин на поле не выходил, проводя всё время в запасе. В двух оставшихся играх Сутормин отыграл одну и 12 минут.

Эксперты портала transfermarkt оценивают Алексея Сутормина в 3 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Ростов Сергей Семак Алексей Сутормин Трансферы футбола - зима 2023
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