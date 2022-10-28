Агент Николича заявил, что тренер готов к возвращению в Россию

Агент Деян Йоксимович, представляющий интересы бывшего наставника «Локомотива» Марко Николича, заявил о готовности тренера вернуться к работе.

«Он уже готов работать, посмотрим, как все закончится. Что касается предложений, уже долго ни с кем не говорили. И это нормально», — приводит слова Йоксимовича «РБ Спорт».

Агент отметил, что у тренера было много предложений на протяжении года, но он решил отдохнуть от работы, теперь Николич готов к возобновлению карьеры, он точно вернется в Россию, потому что полюбил эту страну.

43-летний специалист возглавлял «Локомотив» с 2020 по 2021 год и завоевал Кубок России.