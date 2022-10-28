Канчельскис назвал Дзюбу лучшим нападающим России

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис высказался о форварде турецкого клуба «Адана Демирспор» Артёме Дзюбе.

«Не знаю, почему Артём не может заиграть в Турции, спрашивать надо у главного тренера команды. Не стоит забывать, что ему 34 года уже, возраст берет свое», — заявил Канчельскис «РБ Спорту».

При этом эксперт отметил, что Дзюба уже вошел в историю российского футбола, ведь он забил больше всех мячей, он является номером один среди нападающих России.

За свою карьеру Дзюба провел 519 матчей, в которых забил 193 мяча и записал на свой счет 106 результативных передач во всех турнирах.