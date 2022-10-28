​Известный инсайдер назвал Захаряна игроком «Зенита» - сборная России отреагировала

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян дал интервью в программе «Коммент.Шоу». Приводя цитату из этого интервью в социальных сетях, известный инсайдер Фабрицио Романо назвал Захаряна игроком «Зенита».

На ошибку журналиста отреагировала пресс-служба сборной России. В социальных сетях она сделала публикацию о том, как Фабрицио Романо видит турнирную таблицу Российской премьер-лиги. В публикации прикреплена картинка, на которой все 16 команд в таблице называются «Зенит» при разных эмблемах и показателях.

Добавим, что интерес к 19-летнему Арсену Захаряну по-прежнему проявляет «Челси».