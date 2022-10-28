Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​В «Милане» ответили на вопрос о Дивееве

28 Октября 2022 • 16:39 Комментировать

В последнее время пресса активно сватает Игоря Дивеева в итальянские клубы. Между тем, на вопрос о защитнике ЦСКА ответил Фредерик Массара, занимающий должность спортивного директора «Милана».

«Интерес к Дивееву? Наш клуб с этими слухами никак не связан», - высказался Массара, слова которого на своих страницах приводит sport24.

23-летний Игорь Дивеев в настоящий момент травмирован. Защитник вернётся в обойму ЦСКА уже в следующем году. Отметим, что эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают Дивеева в 6 миллионов евро.

Добавим, что за ЦСКА Игорь Дивеев выступает с 2019 года после перехода из «Уфы».

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Милан ЦСКА Москва Игорь Дивеев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
33 мин
Оренбург Оренбург
Факел Факел
0
0
2.04 3.65 3.65
Видео
29.10.22 в 14:00
Динамо Москва Динамо Москва
Химки Химки
1.56 4.20 6.20
Видео
29.10.22 в 16:30
Ахмат Ахмат
Ростов Ростов
2.43 3.65 2.80
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 28 Октября
17:27 · Россия. Премьер-лига
Романцев заявил, что Абаскаль заставил футболистов «Спартака» поверить в него
17:14 · Россия. Премьер-лига
Захарян сообщил об интересе к нему от «Барселоны»
17:08 · Россия. Премьер-лига
В «Аталанте» прокомментировали слухи об интересе к Захаряну
16:57 · Россия. Премьер-лига
Черевченко назвал главные проблемы «Локомотива»
16:45 · Россия. Премьер-лига
Корнеев назвал четырёх легионеров «Динамо» игроками среднего уровня
16:39 · Россия. Премьер-лига
​В «Милане» ответили на вопрос о Дивееве
16:35 · Россия. Премьер-лига
Кечинов: Карьера у Павлюченко сложилась очень удачно
16:24 · Россия. Премьер-лига
Колыванов заявил, что было бы интересно увидеть матч сборной России против легионеров РПЛ
16:20 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, когда Галактионов возглавит «Локомотив»
16:10 · Россия. Премьер-лига
Селихов: «У нас товарищеские отношения с Максименко»
16:01 · Россия. Премьер-лига
Захарян рассказал, что мог стать капитаном «Динамо»
15:55 · Россия. Премьер-лига
Селихов — о матче с «Химками»: «Призы получать всегда приятно, но главное — три очка и победа»
15:49 · Россия. Премьер-лига
Захарян рассказал о беседе среди игроков «Динамо», после которой команда перестала проигрывать
15:39 · Россия. Премьер-лига
Сазонов — о результатах «Динамо»: «Мы набрали обороты»
15:25 · Россия. Премьер-лига
Бояринцев: Я думаю, Дзюба ещё может поиграть в РПЛ
Все новости
Рекомендуем