​В «Милане» ответили на вопрос о Дивееве

В последнее время пресса активно сватает Игоря Дивеева в итальянские клубы. Между тем, на вопрос о защитнике ЦСКА ответил Фредерик Массара, занимающий должность спортивного директора «Милана».

«Интерес к Дивееву? Наш клуб с этими слухами никак не связан», - высказался Массара, слова которого на своих страницах приводит sport24.

23-летний Игорь Дивеев в настоящий момент травмирован. Защитник вернётся в обойму ЦСКА уже в следующем году. Отметим, что эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают Дивеева в 6 миллионов евро.

Добавим, что за ЦСКА Игорь Дивеев выступает с 2019 года после перехода из «Уфы».