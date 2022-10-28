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Кечинов: Карьера у Павлюченко сложилась очень удачно

28 Октября 2022 • 16:35 Комментировать

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов высказался о завершении игровой карьеры нападающим «Знамя» Ногинск Романом Павлюченко.

«Роман в 40 лет завершает карьеру - самое ли время объявлять? Да, конечно. Он поиграл очень даже прилично. Поэтому, да, наверное, уже пора объявлять о завершении карьеры футболиста», — приводит слова Кечинова Rusfootball.

По мнению эксперта, Павлюченко провел отличную карьеру, это очень хороший нападающий, его карьера сложилась удачно.

Ранее форвард сообщил, что больше не намерен продолжать карьеру профессионального футболиста, при этом он отметил, что не собирается покидать медийный клуб Watch TV.

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Евро-Футбол.Ру,
Роман Павлюченко Валерий Кечинов
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