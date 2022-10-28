Колыванов заявил, что было бы интересно увидеть матч сборной России против легионеров РПЛ

Главный тренер «Текстильщика» Игорь Колыванов отреагировал на идею создания команды легионеров РПЛ для проведения матчей со сборной России.

«Конечно, пусть сыграют. Во-первых, у нас неплохие легионеры, во-вторых, нашей сборной спарринги пока особо не с кем играть. Поэтому, даже очень интересно будет посмотреть на такие матчи», — приводит слова Колыванова портал Rusfootball.

Ранее сообщалось, что сборная России в ноябре может провести два товарищеских матча — с Узбекистаном и Таджикистаном. В своем последнем матче наша национальная команда оказалась сильнее сборной Кыргызстана (2:1).