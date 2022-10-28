Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Колыванов заявил, что было бы интересно увидеть матч сборной России против легионеров РПЛ

28 Октября 2022 • 16:24 Комментировать

Главный тренер «Текстильщика» Игорь Колыванов отреагировал на идею создания команды легионеров РПЛ для проведения матчей со сборной России.

«Конечно, пусть сыграют. Во-первых, у нас неплохие легионеры, во-вторых, нашей сборной спарринги пока особо не с кем играть. Поэтому, даже очень интересно будет посмотреть на такие матчи», — приводит слова Колыванова портал Rusfootball.

Ранее сообщалось, что сборная России в ноябре может провести два товарищеских матча — с Узбекистаном и Таджикистаном. В своем последнем матче наша национальная команда оказалась сильнее сборной Кыргызстана (2:1).

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Игорь Колыванов РПЛ
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
32 мин
Оренбург Оренбург
Факел Факел
0
0
2.04 3.65 3.65
Видео
29.10.22 в 14:00
Динамо Москва Динамо Москва
Химки Химки
1.56 4.20 6.20
Видео
29.10.22 в 16:30
Ахмат Ахмат
Ростов Ростов
2.43 3.65 2.80
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 28 Октября
17:27 · Россия. Премьер-лига
Романцев заявил, что Абаскаль заставил футболистов «Спартака» поверить в него
17:14 · Россия. Премьер-лига
Захарян сообщил об интересе к нему от «Барселоны»
17:08 · Россия. Премьер-лига
В «Аталанте» прокомментировали слухи об интересе к Захаряну
16:57 · Россия. Премьер-лига
Черевченко назвал главные проблемы «Локомотива»
16:45 · Россия. Премьер-лига
Корнеев назвал четырёх легионеров «Динамо» игроками среднего уровня
16:39 · Россия. Премьер-лига
​В «Милане» ответили на вопрос о Дивееве
16:35 · Россия. Премьер-лига
Кечинов: Карьера у Павлюченко сложилась очень удачно
16:24 · Россия. Премьер-лига
Колыванов заявил, что было бы интересно увидеть матч сборной России против легионеров РПЛ
16:20 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, когда Галактионов возглавит «Локомотив»
16:10 · Россия. Премьер-лига
Селихов: «У нас товарищеские отношения с Максименко»
16:01 · Россия. Премьер-лига
Захарян рассказал, что мог стать капитаном «Динамо»
15:55 · Россия. Премьер-лига
Селихов — о матче с «Химками»: «Призы получать всегда приятно, но главное — три очка и победа»
15:49 · Россия. Премьер-лига
Захарян рассказал о беседе среди игроков «Динамо», после которой команда перестала проигрывать
15:39 · Россия. Премьер-лига
Сазонов — о результатах «Динамо»: «Мы набрали обороты»
15:25 · Россия. Премьер-лига
Бояринцев: Я думаю, Дзюба ещё может поиграть в РПЛ
Все новости
Рекомендуем