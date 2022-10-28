Бояринцев: Я думаю, Дзюба ещё может поиграть в РПЛ

Экс-полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев поделился мнением о возможном возвращении нападающего Артёма Дзюбы в РПЛ. Напомним, 34-летний форвард с августа выступает за турецкий клуб «Адана Демирспор».

«Дзюба может спокойно вернуться в РПЛ. Да, не все клубы его возьмут, но найдутся те, кто подпишет Артёма. Его рано списывать со счетов», — приводит слова Бояринцева «Спорт-Экспресс».

Эксперт считает, что Дзюба еще может поиграть за российский клуб, но не факт, что команды потянут его финансовые потребности.

В текущем сезоне нападающий принял участие в пяти встречах во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом.