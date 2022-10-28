Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Петржела — о Дзюбе: «Его единственный вариант — вернуться в Россию и сыграть где-нибудь в ФНЛ»

28 Октября 2022 • 15:09 Комментировать
Кайсериспор
...
Адана Демирспор
1 2.90 X 3.55 2 2.35
30.10 17:00

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался об игре нападающего «Аданы Демирспора» Артёма Дзюбы в нынешнем сезоне.

По мнению чешского специалиста, 34-летнему россиянину не хватает скорости, из-за чего у него не получается играть в современный футбол.

«У Дзюбы больше нет шансов играть в европейском клубе, его единственный вариант — вернуться в Россию и сыграть где-нибудь в ФНЛ», — приводит слова Петржелы «Спорт-Экспресс».

Напомним, Дзюба перешёл в турецкий клуб минувшим летом из «Зенита». В текущем сезоне российский нападающий провёл в составе своей новой команды пять матчей, отметившись в них одним забитым голом. Действующий контракт футболиста рассчитан до лета следующего года. Портал Transfermarkt оценивает экс-капитана сборной России в 4 миллионам евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Властимил Петржела Артём Дзюба Адана Демирспор
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
КАЙСЕРИСПОР АДАНА ДЕМИРСПОР
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
28.10.22 в 17:00
Оренбург Оренбург
Факел Факел
2.04 3.65 3.65
Видео
29.10.22 в 14:00
Динамо Москва Динамо Москва
Химки Химки
1.56 4.20 6.20
Видео
29.10.22 в 16:30
Ахмат Ахмат
Ростов Ростов
2.43 3.65 2.80
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 28 Октября
15:49 · Россия. Премьер-лига
Захарян рассказал о беседе среди игроков «Динамо», после которой команда перестала проигрывать
15:39 · Россия. Премьер-лига
Сазонов — о результатах «Динамо»: «Мы набрали обороты»
15:25 · Россия. Премьер-лига
Бояринцев: Я думаю, Дзюба ещё может поиграть в РПЛ
15:22 · Россия. Премьер-лига
Захарян рассказал тонкости европейского подхода Шварца
15:13 · Россия. Премьер-лига
Соломатин считает, что ЦСКА будет непросто в матче с «Локомотивом»
15:09 · Россия. Премьер-лига
Петржела — о Дзюбе: «Его единственный вариант — вернуться в Россию и сыграть где-нибудь в ФНЛ»
14:59 · Россия. Премьер-лига
Тихонов спрогнозировал исход матча «Ахмат» — «Ростов»
14:57 · Россия. Премьер-лига
​Захарян рассказал о переписке с Гризманном
14:57 · Россия. Премьер-лига
Агент Дивеева объяснил, почему сейчас трудно осуществить трансфер игрока в Европу
14:52 · Россия. Премьер-лига
​Захарян рассказал, как на него повлиял срыв трансфера в «Челси»
14:48 · Россия. Премьер-лига
Тихонов: «У «Динамо» очень хорошие шансы подняться по турнирной таблице поближе к лидерам»
14:44 · Россия. Премьер-лига
​Захарян: «В «Зенит» я не хочу сейчас»
14:40 · Россия. Премьер-лига
​Захарян надеется перейти в «Челси» уже в январе
14:35 · Россия. Премьер-лига
Агент Дивеева рассказал, когда игрок вернётся на поле
14:34 · Россия. Премьер-лига
​Захарян: «Сейчас у меня есть «Челси», я хочу в «Челси»
Все новости
Рекомендуем