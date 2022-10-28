Петржела — о Дзюбе: «Его единственный вариант — вернуться в Россию и сыграть где-нибудь в ФНЛ»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался об игре нападающего «Аданы Демирспора» Артёма Дзюбы в нынешнем сезоне.

По мнению чешского специалиста, 34-летнему россиянину не хватает скорости, из-за чего у него не получается играть в современный футбол.

«У Дзюбы больше нет шансов играть в европейском клубе, его единственный вариант — вернуться в Россию и сыграть где-нибудь в ФНЛ», — приводит слова Петржелы «Спорт-Экспресс».

Напомним, Дзюба перешёл в турецкий клуб минувшим летом из «Зенита». В текущем сезоне российский нападающий провёл в составе своей новой команды пять матчей, отметившись в них одним забитым голом. Действующий контракт футболиста рассчитан до лета следующего года. Портал Transfermarkt оценивает экс-капитана сборной России в 4 миллионам евро.