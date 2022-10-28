​Захарян рассказал о переписке с Гризманном

Один из лидеров «Динамо» Арсен Захарян снова рассказал о своей переписке с Антуаном Гризманном, выступающим за мадридский «Атлетико» и сборную Франции.

«Он играет в Football Manager, и он купил мою карточку. Ну, купил и купил, я не думал, что он мне напишет.

Он написал мне: «Привет, как дела?». И слова поддержки, вроде «я за тобой слежу», - рассказал Захарян, ставший гостем нового выпуска программы «Коммент.Шоу».

Стоит сказать, что интерес к Арсену Захаряну проявляет «Челси». Полузащитник мог перейти в лондонский клуб ещё летом, но трансфер сорвался из-за проблем с оплатой в условиях санкций.