​Захарян: «В «Зенит» я не хочу сейчас»

Игрок «Динамо» Арсен Захарян ответил на вопрос, допускает ли он свой переход в «Зенит» при поступлении предложения, которое устроит его самого и его нынешний клуб.

«Я сейчас хочу поехать в «Челси». В «Зенит» я не хочу сейчас ехать», - сказал Захарян со смехом в программе «Коммент.Шоу».

«Если трансфер в «Челси» сорвётся? У меня ещё полтора года контракта в «Динамо», я счастлив в клубе. Я хочу сейчас только переехать туда [в «Челси»], - отметил динамовец.

Напомним, что «Челси» пытался подписать Арсена Захаряна в конце лета. Впрочем, трансфер не состоялся – из-за санкций у лондонцев возникли трудности с оплатой.