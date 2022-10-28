Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Захарян надеется перейти в «Челси» уже в январе

28 Октября 2022 • 14:40 Комментировать

Талантливый хавбек «Динамо» Арсен Захарян ответил на вопрос, есть ли шансы на то, что он перейдёт в «Челси» уже в зимнее трансферное окно.

Напомним, что летом Арсен Захарян не смог переехать в Лондон по причине проблем с оплатой трансфера в условиях санкций.

«Я надеюсь, что зимой переговоры продолжатся и к чему-то приведут. Напрямую я с «Челси» не общаюсь, но агенты общаются», - сказал Захарян в программе «Коммент.Шоу».

Захарян отметил, что он не собирается переходить из «Динамо» в «Челси» какими-то обходными путями.

«Я много лет в «Динамо», клуб многое дал мне. Конечно, мне хотелось бы, чтобы «Динамо» получило деньги за меня. Хочу отплатить клубу не только игрой», - отметил футболист.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Динамо Москва Арсен Захарян Трансферы футбола - зима 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
28.10.22 в 17:00
Оренбург Оренбург
Факел Факел
2.04 3.65 3.65
Видео
29.10.22 в 14:00
Динамо Москва Динамо Москва
Химки Химки
1.56 4.20 6.20
Видео
29.10.22 в 16:30
Ахмат Ахмат
Ростов Ростов
2.43 3.65 2.80
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 28 Октября
15:55 · Россия. Премьер-лига
Селихов — о матче с «Химками»: «Призы получать всегда приятно, но главное — три очка и победа»
15:49 · Россия. Премьер-лига
Захарян рассказал о беседе среди игроков «Динамо», после которой команда перестала проигрывать
15:39 · Россия. Премьер-лига
Сазонов — о результатах «Динамо»: «Мы набрали обороты»
15:25 · Россия. Премьер-лига
Бояринцев: Я думаю, Дзюба ещё может поиграть в РПЛ
15:22 · Россия. Премьер-лига
Захарян рассказал тонкости европейского подхода Шварца
15:13 · Россия. Премьер-лига
Соломатин считает, что ЦСКА будет непросто в матче с «Локомотивом»
15:09 · Россия. Премьер-лига
Петржела — о Дзюбе: «Его единственный вариант — вернуться в Россию и сыграть где-нибудь в ФНЛ»
14:59 · Россия. Премьер-лига
Тихонов спрогнозировал исход матча «Ахмат» — «Ростов»
14:57 · Россия. Премьер-лига
​Захарян рассказал о переписке с Гризманном
14:57 · Россия. Премьер-лига
Агент Дивеева объяснил, почему сейчас трудно осуществить трансфер игрока в Европу
14:52 · Россия. Премьер-лига
​Захарян рассказал, как на него повлиял срыв трансфера в «Челси»
14:48 · Россия. Премьер-лига
Тихонов: «У «Динамо» очень хорошие шансы подняться по турнирной таблице поближе к лидерам»
14:44 · Россия. Премьер-лига
​Захарян: «В «Зенит» я не хочу сейчас»
14:40 · Россия. Премьер-лига
​Захарян надеется перейти в «Челси» уже в январе
14:35 · Россия. Премьер-лига
Агент Дивеева рассказал, когда игрок вернётся на поле
Все новости
Рекомендуем