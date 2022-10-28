​Захарян: «Сейчас у меня есть «Челси», я хочу в «Челси»

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян высказался на тему интереса к себе со стороны «Челси».

Напомним, что лондонский клуб мог подписать Захаряна летом, но сделка не состоялась из-за проблем с оплатой в условиях санкций.

«Как я узнал об интересе «Челси»? Узнал от агентов своих, плюс клуб сказал, что пришло письмо. Меня об этом уведомили.

Я сказал, что хочу перейти. О ходе переговоров я узнавал от агентов, также Нобель [Арустамян] что-то подсказывал, говорил. Я сказал, что хочу поехать, а там уже как будет. Я хотел себя там попробовать. Может, получилось бы там заиграть. Если что – мог бы вернуться.

Конечно, я радовался. И волнение было – получится, не получится… Прокручивал в голове, вдруг поеду.

Согласился бы я перейти в Испанию, где тоже был вариант? Сейчас у меня есть «Челси», я хочу в «Челси», - сказал Захарян в программе «Коммент.Шоу» в YouTube.