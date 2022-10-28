В главных слухах недели вы узнаете, какую сумму получил Криштиану Роналду от «Ювентуса» в обход ведомости, где может оказаться Лионель Месси, и сколько денег заработает Килиан Мбаппе, если отработает весь контракт с «ПСЖ». Об этом и не только – в постоянной рубрике сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

Роналду получил чёрный нал

На неделе в прессу просочилась информация о том, что Криштиану Роналду отказался сотрудничать со следствием, ведущим дело о предполагаемом мошенничестве в «Ювентусе». Сообщалось, что звёздный футболист отказался предоставить следователям данные о своих заработках в Турине. Между тем, слухи говорят о том, что в своё время Роналду получил от «старой синьоры» 20 миллионов евро чёрным налом, то есть выплата не была зафиксирована в финансовой ведомости.

Между тем, слухи о возможном уходе Криштиану Роналду из «Манчестер Юнайтед» никуда не деваются. На днях португальца стали связывать с лондонским «Арсеналом», чего раньше не было. Также СМИ говорят о возможном воссоединении Роналду с Жозе Моуринью в «Роме».

Месси переедет в Англию

Лионель Месси тоже остаётся фигурантом трансферных слухов. Согласно данным из прессы, «ПСЖ» рассчитывает сохранить аргентинца в своих рядах, предложив ему новый контракт на тех же финансовых условиях. Правда, проскакивала и информация о желании парижан договориться с Месси о снижении оклада.

СМИ продолжают оценивать возможное возвращение Месси в «Барселону». Но на днях прошёл слух о желании Хосепа Гвардиолы привести звёздного аргентинца в свой «Манчестер Сити». Представить Лео в Английской премьер-лиге, согласитесь, непросто, но в футболе возможно всякое.

Следователи займутся «Химками»

На днях появилась информация о том, что ситуация в «Химках» заинтересовала правоохранительные органы. В клубе, как известно, имеются проблемы с выплатой заработной платы футболистам и сотрудникам. Поговаривают, что следователи в ближайшее время могут провести проверку, по итогам которой руководители клуба могут стать фигурантами уголовного дела.

Мбаппе поставит рекорд по зарплате

Многие были уверены, что летом Килиан Мбаппе покинет «ПСЖ», но игрок остался, подписав новый контракт на три сезона. Если талантливый нападающий полностью отработает его, то он заработает невероятные 630 миллионов евро. Это самый дорогой трудовой договор в истории футбола, говорит пресса.

«Реал», судя по всему, не отказался от идеи с подписанием Килиана Мбаппе полностью. При этом, если верить слухам, мадридский клуб будет готов подписать француза только при одном условии. В «Реале» хотят, чтобы Мбаппе изменился и не ставил себя выше интересов клуба, как сейчас, по ощущениям, происходит в «ПСЖ».

Слухи собирал Александр Тихий.