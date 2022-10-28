Непомнящий назвал самого успешного российского тренера последних лет

Российский футбольный специалист Валерий Непомнящий поделился мнением о работе Станислава Черчесова в венгерском «Ференцвароше». Накануне команда досрочно гарантировала себе выход в плей-офф Лиги Европы.
«Мои поздравления. Черечсов - самый успешный российский тренер последних лет. Мне трудно сказать, в чем его тренерская сила, но со всеми вызовами он отлично справляется», - приводит слова специалиста «Матч ТВ».
В четверг, 27 октября, «Ференцварош» расписал мировую с «Монако» и впервые с 1975 года пробился в плей-офф еврокубков.
Черчесов занимает пост рулевого венгерской команды с 2021 года.
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