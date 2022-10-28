Сёмин рассказал, как относится к матчу сборной России против команды легионеров РПЛ

Легендарный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о возможной организации товарищеского поединка между сборной России и сборной легионеров.

«Идея эта давно находится в умах. РФС нужно это дело организовать», - цитирует специалиста «РБ Спорт».

Кроме того, Юрий Павлович предложил организовать спарринг сборной России против команды Первой лиги. По его мнению, это будет большой мотивацией для игроков из низшего дивизиона российского футбола.

Последний матч сборная России провела в сентябре против Кыргызстана. Подопечные Карпина выиграли со счетом 2:1.