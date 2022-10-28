Радимов - о «Пари НН»: «Дыма без огня не бывает»

Экс-тренер второй команды петербургского «Зенита» Владислав Радимов, перешедший на должность советника гендиректора по развитию молодежного футбола, ответил на вопрос о возможном трудоустройстве в «Пари НН».

«Пари НН»? Отвечу так: дыма без огня не бывает», - передает слова специалиста Sports.ru.

Ранее в прессе сообщалось, что Радимов может сменить у руля «Пари НН» Михаила Галактионова, которого сватают в московский «Локомотив».

После 14 туров Российской премьер-лиги команда из Нижнего Новгорода набрала 13 очков и располагается на 12-й строчке в турнирной таблице.