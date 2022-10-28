Черевченко: «Гогниев должен вывести «Химки» из зоны вылета»

Экс-наставник подмосковных «Химок» Игорь Черевченко поделился мнением о выступлении команды в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги. После 14 туров команда располагается на 15-й строчке в турнирной таблице.

«Команда по составу - крепкий середняк. Но впереди вторая часть сезона. Гогниев должен вывести «Химки» из зоны вылета», - цитирует Черевченко «Спорт-экспресс».

Стоит отметить, что безвыигрышная серия подмосковного коллектива составляет 14 матчей во всех турнирах.

В рамках 15-го тура чемпионата России «Химки» на выезде встретятся с «Динамо». Встреча состоится в субботу, 29 октября.