Корнеев высказался о смене спортивного директора в «Спартаке»

Экс-футболист сборной России и столичного ЦСКА Игорь Корнеев поделился мнением о перестановках в руководстве московского «Спартака».

«По Каттани - это внутренняя кухня «Спартака». Не все решения клуба выглядят логическими. Эшуорт? Давайте посмотрим на его работу и потом уже будем оценивать по результатам», - передает слова Корнеева «Чемпионат».

Каттани был отправлен в отставку с поста спортивного директора «красно-белых» в июле. Он проработал в «народной команде» семь месяцев. На его место в сентябре пришел Пол Эшуорт.

После 14 туров Премьер-лиги «Спартак» набрал 29 баллов и занимает второе место в турнирной таблице.