Гагнидзе вернулся в общую группу «Динамо»

19-летний грузинский хавбек Лука Гагнидзе вернулся к тренировкам в общей группе московского «Динамо». Об этом рапортуют журналисты издания Sport24. При этом игрок вряд ли сможет помочь команде в предстоящем поединке против «Химок» в 15-м туре Премьер-лиги.

В нынешнем сезоне Гагнидзе принял участие в 11 поединках за столичный коллектив, в которых отметился двумя голевыми передачами.

Поединок между «Динамо» и «Химками» состоится в субботу, 29 октября. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.

После 14 туров «бело-голубые» занимают седьмое место в турнирной таблице РПЛ.