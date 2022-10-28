Агент: «Баринов ищет варианты в Европе»

Футбольный агент Антон Смирнов поведал о том, что полузащитник сборной России и московского «Локомотива» Дмитрий Баринов хочет продолжить карьеру в Европе.

«Баринов ищет варианты в Европе. Он выдал аккредитацию на поиск ему подходящего варианта продолжения карьеры», - гласит сообщение Смирнова в социальных сетях.

Ранее Дмитрий рассказывал, что интерес к нему проявляла испанская «Валенсия», однако сделка не состоялась.

26-летний полузащитник выступает за «железнодорожников» с лета 2016 года. Его трудовой договор со столичным клубом истекает по завершении нынешнего сезона.