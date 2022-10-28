Бышовец назвал двух российский тренеров, которые круче Черчесова

Известный тренер Анатолий Бышовец рассказал, кого из специалистов считает лучшим российским наставником в настоящий момент.

«Черчесов? Не могу назвать его лучшим тренером России. Лучший - тренер сборной и тот, кто возглавляет таблицу чемпионата РПЛ», - передает слова Бышовца издание «Чемпионат».

В данный момент Черчесов занимает пост главного тренера венгерского «Ференцвароша». Под его руководством команда досрочно пробилась в раунд плей-офф Лиги Европы.

До этого Станислав Саламович пять лет работал в сборной России, а на клубном уровне тренировал «Спартак», «Динамо», «Легию» и другие команды.