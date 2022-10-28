Бояринцев высказался о возвращении Глушакова в «Спартак»

Экс-футболист сборной России Денис Бояринцев поделился мнением о том, смог ли бы заиграть Денис Глушаков в нынешнем «Спартаке». В настоящий момент 35-летний хавбек защищает цвета подмосковных «Химок».

«Не много матчей «Химок» видел, но по активности Глушакова и партнеров, которые его окружают, что тоже немаловажно, думаю, окажись Денис в «Спартаке», был бы помощником для команды», - передает слова Бояринцева «Матч ТВ».

Глушаков защищал цвета «народной команды» с 2013 по 2019 год. За этот период времени полузащитник принял участие в 173 поединках за «красно-белых», в которых отметился 23 забитыми мячами и десятью голевыми передачами.

В текущем сезоне Денис отдал одну голевую передачу в 13 матчах РПЛ.