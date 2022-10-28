«Химки» отреагировали на слухи об уголовном деле на руководство клуба

В подмосковных «Химках» отреагировали на информацию об уголовном деле из-за задолженностей по заработной плате перед сотрудниками и игроками команды. Об этом в беседе с корреспондентом «Матч ТВ» высказался заместитель директора по развитию клуба Алексей Кыласов.

«Никакого дела нет. А откуда сливают информацию и как ее получают телеграм-каналы, это отдельный вопрос. Платится ли в «Химках» зарплата? Да, платится», - высказался представитель клуба.

В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги «Химки» набрали девять очков и занимают предпоследнее место в турнирной таблице.