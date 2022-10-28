В телеграм-канале известного журналиста и комментатора Константина Генича опубликован постер к предстоящему поединку Медиалиги, в котором встретятся Watch TV и «Эгриси».

На постере с анонсом матча седьмого тура изображены целующиеся Василий Уткин и Генич. Напомним, что Уткин является владельцем «Эгриси», а Генич - игроком Watch TV (команды комментаторов и экспертов телеканала «Матч ТВ»).

«Господи, помоги нам выжить среди этой Медиалиги», - говорится в анонсе к противостоянию.

Матч «Эгриси» - Watch TV состоится на стадионе «Луч» в пятницу, 28 октября. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.