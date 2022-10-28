Корнеев: «С таким составом ЦСКА невозможно бороться за чемпионство»

Экс-футболист столичного ЦСКА Игорь Корнеев поделился мнением о шансах подопечных Владимира Федотова побороться за чемпионский титул в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«ЦСКА не может ставить других задач, кроме выигрыша чемпионата, Кубка и выхода в группу ЛЧ, хотя последнее сейчас не актуально. Но с этим составом их решение невозможно», - передает слова Корнеева издание «Чемпионат».

После 14 туров Российской премьер-лиги «армейцы» набрали 26 баллов и располагаются на третьей позиции в турнирной таблице. ЦСКА отстает от лидирующего «Зенита» на десять очков. Следующий матч в чемпионате команда Федотова сыграет против «Локомотива» 29 октября.