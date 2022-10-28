Зобнин недоволен дисквалификацией Абаскаля

Хавбек столичного «Спартака» Роман Зобнин поделился мнением о дисквалификации главного тренера команды Гильермо Абаскаля и рулевого ЦСКА Владимира Федотова по итогам поединка 13-го тура Российской премьер-лиги.

«Справедливо ли наказание? Нет. Дойдет до того, что и футболисты, и тренеры будут молчать. Если подрался кто‑то - да, такое поведение недопустимо, но за такие мелочи…» - передает слова Зобнина «Матч ТВ».

Напомним, что московское дерби завершилось вничью со счетом 2:2.

По итогам 14 туров чемпионата России «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице, а «армейцы» располагаются на третьей позиции.