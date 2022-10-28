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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Зобнин недоволен дисквалификацией Абаскаля

28 Октября 2022 • 07:32 Комментировать

Хавбек столичного «Спартака» Роман Зобнин поделился мнением о дисквалификации главного тренера команды Гильермо Абаскаля и рулевого ЦСКА Владимира Федотова по итогам поединка 13-го тура Российской премьер-лиги.

«Справедливо ли наказание? Нет. Дойдет до того, что и футболисты, и тренеры будут молчать. Если подрался кто‑то - да, такое поведение недопустимо, но за такие мелочи…» - передает слова Зобнина «Матч ТВ».

Напомним, что московское дерби завершилось вничью со счетом 2:2.

По итогам 14 туров чемпионата России «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице, а «армейцы» располагаются на третьей позиции.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Роман Зобнин Гильермо Абаскаль
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