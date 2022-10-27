​Арбитр Кукуян получил травму, его пришлось менять

Арбитр Павел Кукуян не сможет отработать на матче 15-го тура чемпионата России между «Крыльями Советов» и «Пари НН». Судья получил травму икроножной мышцы, о чём сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза.

Павла Кукуяна пришлось менять – на игре в Самаре отработает Виталий Мешков.

Матч Премьер-лиги между «Крыльями Советов» и «Пари НН» пройдёт в ближайшее воскресенье, 30 октября. Стартовый свисток Виталий Мешков даст в 14:00 по московскому времени.

Отметим, что «Крылья Советов» занимают в таблице РПЛ 11-е место (14 очков), а «Пари НН» - 12-е (13 очков).