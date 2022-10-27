​Павлюченко: «Я завершил карьеру ещё четыре года назад, сегодня такого не говорил»

СМИ активно распространили слова Романа Павлюченко о завершении карьеры. В последнее время 40-летний нападающий играл за «Знамя» из Ногинска в третьем по рангу дивизионе России – во Второй лиге.

Сам Павлюченко дал комментарий на этот счёт. Экс-футболист сборной России преуменьшил значение своих последних слов.

«Сегодня не говорил такие слова. Закончил карьеру ещё четыре года назад. Я просто играл за «Знамя», но это не означает, что играл профессионально. Был в команде, помогал молодым ребятам, чему-то учил, делился», - высказался Павлюченко, чьи слова приводит на своих страницах «Чемпионат».

Павлюченко отметил, что он просто сообщил об уходе из «Знамени», о прощании с этой командой.