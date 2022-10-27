​Зобнин рассказал, на что тратит деньги

Хавбек «Спартака» Роман Зобнин высказался о деньгах. По словам футболиста, в настоящий момент он вкладывает деньги в детский футбол.

«Сейчас начал заниматься детским футболом. Лишних денег точно не будет. Мне никто не помогает, и дальше хотелось бы также заниматься самому, а не искать спонсоров», - высказался Зобнин, чьи слова приводятся на сайте «Матч ТВ».

Роман Зобнин защищает цвета «Спартака» с сезона 2016/2017. Ранее полузащитник выступал за другой московский клуб – «Динамо».

«Спартак» на текущий момент занимает в турнирной таблице чемпионата России второе место. Отставание от «Зенита» составляет 7 очков.