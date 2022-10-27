Юран: «Зенит» в Лиге чемпионов? Мои «Химки» с ним вничью играли

Экс-наставник «Химок» Сергей Юран постарался ответить на вопрос о том, какие цели мог бы ставить перед собой нынешний «Зенит» в Лиге чемпионов.

Напомним, что клубы из России пропускают этот еврокубковый сезон из-за санкций со стороны УЕФА.

«Сложно сказать, на что бы претендовал этот «Зенит» в Лиге чемпионов. Да, в РПЛ у «Зенита» состав на 1-2 головы выше, чем у остальных, за исключением ЦСКА. Но с «Зенитом» все равно можно играть. Мы с «Химками» играли с ними вничью», - высказался Юран, чьи слова приводит на своих страницах sport24.

Напомним, что на старте чемпионата России «Химки» и «Зенит» сыграли вничью со счётом 1:1.

В настоящий момент Серей Юран находится без клубной прописки – в августе «Химки» весьма неожиданно отправили тренера в отставку. На прошлых выходных Юран говорил о ведении переговоров с двумя клубами из РПЛ.