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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Юран: «Зенит» в Лиге чемпионов? Мои «Химки» с ним вничью играли

27 Октября 2022 • 16:23 Комментировать

Экс-наставник «Химок» Сергей Юран постарался ответить на вопрос о том, какие цели мог бы ставить перед собой нынешний «Зенит» в Лиге чемпионов.

Напомним, что клубы из России пропускают этот еврокубковый сезон из-за санкций со стороны УЕФА.

«Сложно сказать, на что бы претендовал этот «Зенит» в Лиге чемпионов. Да, в РПЛ у «Зенита» состав на 1-2 головы выше, чем у остальных, за исключением ЦСКА. Но с «Зенитом» все равно можно играть. Мы с «Химками» играли с ними вничью», - высказался Юран, чьи слова приводит на своих страницах sport24.

Напомним, что на старте чемпионата России «Химки» и «Зенит» сыграли вничью со счётом 1:1.

В настоящий момент Серей Юран находится без клубной прописки – в августе «Химки» весьма неожиданно отправили тренера в отставку. На прошлых выходных Юран говорил о ведении переговоров с двумя клубами из РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Химки Сергей Юран
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