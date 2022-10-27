​Зобнин ответил на вопрос об интересе «Зенита»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин ответил на вопрос о том, отказывал ли он «Зениту» в своё время.

«До меня ничего не доходило. Мы с агентом слухи не обсуждаем. В моей карьере было одно конкретное предложение - от «Спартака». Решилось за несколько секунд», - высказался Зобнин в ходе интервью для «Матч ТВ».

Роман Зобнин перебрался в «Спартак» из «Динамо» летом 2016 года. С тех пор полузащитник провёл за «красно-белых» 199 матчей, в которых забил 13 голов.

За тур до конца первого круга «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. От лидирующего «Зенита» «красно-белые» отстают на семь зачётных баллов.

Ближайший матч «Спартак» проведёт 30 октября – против «Торпедо».