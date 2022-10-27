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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

ЦСКА наказали за ситуацию с Гайичем в футболке Гайча

27 Октября 2022 • 15:23 Комментировать

Защитник Милан Гайич вышел на второй тайм последнего матча ЦСКА против «Оренбурга» не в своей футболке, а в футболе Адольфо Гайча. Московский клуб нарушил регламент, ведь футболисты не имеют права менять номер по ходу сезона, не говоря уже о смене номера по ходу матча.

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза наказал ЦСКА за это нарушение – московский клуб выплатит 20 тысяч рублей штрафа.

Напомним, что вскоре после начала второго тайма матча арбитр попросил Милана Гайича сменить футболку. Игра, кстати, завершилась вничью со счётом 2:2.

ЦСКА на текущий момент занимает третье место в таблице РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
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