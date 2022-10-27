​Малафеев нашёл решение для сборной России в виде сборной легионеров РПЛ

Бывший голкипер «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев высказался о ситуации национальной команды. Как известно, из-за санкций российская сборная сейчас может проводить лишь товарищеские матчи. При этом РФС очень сложно находить соперников для команды Валерия Карпина.

Малафеев сказал, что можно создать две сборные России, равноценно распределив по ним футболистом. Также экс-игрок «Зенита» предлагает вариант со сборной легионеров.

«Почему бы не рассмотреть вариант с созданием сборной легионеров, играющих в РПЛ, и проводить матчи», - сказал Малафеев, чьи слова на своих страницах приводит «Чемпионат».

Напомним, что в сентябре сборная России провела товарищеский матч в гостях у Кыргызстана и победила со счётом 2:1.