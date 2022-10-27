Пиняев рассказал, чего не хватает «Крыльям Советов»

17-летний полузащитник самарских «Крыльев Советов» Сергей Пиняев высказался о турнирном положении команды в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«У нас сейчас нет везения. Почти в каждой игре штанги, перекладины, нереализованные моменты. Мы исправим ошибки, которые допускали, и наши очки придут», - цитирует футболиста Metaratings.ru.

После 14 туров чемпионата России самарский коллектив набрал 14 баллов и располагается на 11-й строчке в турнирной таблице.

В текущем сезоне Премьер-лиги Пиняев отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей в 11 встречах.