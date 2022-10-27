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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Пиняев рассказал, чего не хватает «Крыльям Советов»

27 Октября 2022 • 13:13 Комментировать

17-летний полузащитник самарских «Крыльев Советов» Сергей Пиняев высказался о турнирном положении команды в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«У нас сейчас нет везения. Почти в каждой игре штанги, перекладины, нереализованные моменты. Мы исправим ошибки, которые допускали, и наши очки придут», - цитирует футболиста Metaratings.ru.

После 14 туров чемпионата России самарский коллектив набрал 14 баллов и располагается на 11-й строчке в турнирной таблице.

В текущем сезоне Премьер-лиги Пиняев отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей в 11 встречах.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Сергей Пиняев
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