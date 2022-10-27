Названа дата спарринга «Зенита» с иранским «Сепаханом»

Стало известно, когда состоится товарищеский поединок между петербургским «Зенитом» и иранским «Сепаханом». Контрольная встреча пройдет в Иране 27 ноября. Об этом сообщил министр спорта РФ Олег Матыцин, слова которого передает пресс-служба Министерства.

«Встреча «Зенита» и «Сепахана» запланирована в Иране 27 ноября», - сказал министр спорта.

Петербургский клуб является единоличным лидером нынешнего розыгрыша Российской премьер-лиги. Подопечные Сергея Семака набрали 36 баллов после 14 туров и опережают ближайшего преследователя на семь очков.

Следующий матч «сине-бело-голубые» проведут против «Краснодара» на выезде.