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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Названа дата спарринга «Зенита» с иранским «Сепаханом»

27 Октября 2022 • 11:59 Комментировать

Стало известно, когда состоится товарищеский поединок между петербургским «Зенитом» и иранским «Сепаханом». Контрольная встреча пройдет в Иране 27 ноября. Об этом сообщил министр спорта РФ Олег Матыцин, слова которого передает пресс-служба Министерства.

«Встреча «Зенита» и «Сепахана» запланирована в Иране 27 ноября», - сказал министр спорта.

Петербургский клуб является единоличным лидером нынешнего розыгрыша Российской премьер-лиги. Подопечные Сергея Семака набрали 36 баллов после 14 туров и опережают ближайшего преследователя на семь очков.

Следующий матч «сине-бело-голубые» проведут против «Краснодара» на выезде.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сепахан
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