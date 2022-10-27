Пиняев: «Я буду рад приехать в любую сборную»

Полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Пиняев рассказал, ожидает ли он вызова в сборную России.

17-летний футболист признался, что всегда рад приезжать в национальную команду своей страны, но вопрос о его вызове предстоит решать тренерскому штабу.

«Если тренеры молодёжной или национальной сборных решат, что хотят видеть меня в их командах, то, конечно, я буду рад приехать в любую сборную. Каждый футболист, когда начинает играть в футбол, ставит себе цель выступать за сборную своей страны», — приводит слова Пиняева Metaratings.

В текущем сезоне молодой футболист провёл за «Крылья Советов» 11 матчей, забив в них два гола и отдав одну результативную передачу. В составе молодёжной сборной России Пиняев провёл девять игр, отметившись в них тремя голами.