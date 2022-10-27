Орещук назвал топ-лигу, которая подходит Дивееву

Экс-спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук высказался насчет возможного переезда защитника сборной России и московского ЦСКА Игоря Дивеева в итальянский чемпионат.

«Не верю, что Дивеев куда-то уйдет. Игорь - добротный футболист по меркам РПЛ, но в Европе ему будет тяжело. Дивееву не подходит Серия А. Бундеслига - хороший вариант», - приводит слова функционера «РБ Спорт».

Напомним, что в настоящий момент Дивеев восстанавливается после травмы.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги защитник принял участие в десяти поединках, отметившись одним забитым мячом и одной голевой передачей.