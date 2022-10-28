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Покорители Ближнего Востока

28 Октября 2022 • 07:26 Комментировать
В одном известном советском фильме прозвучала фраза: «Восток – дело тонкое!» Поспорить с этим утверждением, которое было произнесено красноармейцем Суховым, достаточно сложно. Стоит только добавить, что «дело это» ещё и прибыльное. Особенно для футболистов. Чего стоит только предложение одному из лучших игроков современности и всей игры номер один – Криштиану Роналду. Летом португальцу предлагали 125 млн евро за один сезон выступлений за некий клуб из Саудовской Аравии. Тогда Роналду это предложение отклонил, но, вероятно, уже в скором времени может к нему вернуться. О том, кому покорились клубы Ближнего Востока и кто успел заработать в конце своей карьеры и не только – в этой статье.
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Вся игровая карьера Хави прошла в «Барселоне», но чемпион мира 2010 года получил выгодное предложение от катарского «Аль Садда» в 2015 году, задержавшись в этой стране в качестве игрока на четыре года и ещё на два – в роли наставника всё того же клуба. 10 млн евро в год, «прокачивание» навыка тренера – и сегодня Хави уже пытается «поднять «Барселону» из пепла». Вместе с Хави и «Аль-Саддом» Лигу звёзд Катара выигрывал Санти Касорла. 37-летний двукратный чемпион Европы получил от своего соотечественника предложение неплохо заработать в будущей стране-хозяйке мундиаля, где выступает и по сей день. В это же время в другом катарском клубе «Аль-Духаиль» доигрывал марокканский защитник Меди Бенатиа, известный по выступлениям за «Баварию», «Ювентус» и «Рому». Отметим, что вместе с ним перебрался из «Ювентуса» представитель КНДР Хан Кван Сон, но карьера 24-летнего северокорейца пока что ничем выдающимся, кроме его родины, не запомнилась.

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Неплохо идут дела у Софьяна Ханни. Экс-полузащитник московского «Спартака» ещё в 2019 году стал игроком катарского «Аль-Гарафа», в котором неплохо стартовал, но затем несколько сбавил обороты. Видимо, «перевалив» за тридцать, играть становится тяжелее. Сразу в трёх клубах ОАЭ забивал куда более знаковый для «красно-белых» Веллитон, который в свои 36 лет и не собирается «вешать бутсы на гвоздь». Бразилец в течение пяти сезонов, с 2017-го по 2021 год, проведённых в Эмиратах, забил почти 50 мячей. Однако ОАЭ не сравнится с Саудовской Аравией. Здесь и уровень футбола повыше и денег, конечно, больше. В 32 года в «Аль-Хиляле» оказался серебряный призёр Евро 2012 Себастьян Джовинко. Поехав за «длинной условной единицей», форвард сумел провести в составе одного из ведущих клубов Саудовской Аравии всего два сезона. В два раза дольше в том же клубе играл Бафетимби Гомиc, успевший «наколотить» 81 мяч за 106 проведённых матчей. Оба стали чемпионами страны, а Гомис ещё и выиграл азиатскую Лигу чемпионов.

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Минувшим летом в аравийский клуб «Аль Наср» перебрался колумбийский голкипер Давид Оспина, имеющий в своём активе богатую историю выступлений в европейских клубах, в частности в «Ницце», лондонском «Арсенале» и «Наполи». И если голкипер в свои 34 года поехал зарабатывать на пенсию, то Санти Мина в 26 лет считался одним из талантливых игроков Испании, но проблемы с законом заставили его перебраться в «Аль-Шабаб». Если суд признает игрока виновным в совершённом им сексуальном насилии, то игрок останется в Саудовской Аравии, которая не экстрадирует проживающих на её территории граждан другой страны. Таким образом, восток подтверждает свою «тонкость». Доигрывать без желания здесь сложно. Но и едут сюда не только за деньгами, а порой и за спасением своей карьеры или даже жизни.

Константин Лицин

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Хави Эрнандес Санти Касорла Саудовская Аравия Мехди Бенатиа ОАЭ
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