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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Писарев оценил шансы «Спартака» в борьбе с «Зенитом» за чемпионство

27 Октября 2022 • 10:11 Комментировать (1)

Тренер национальной сборной России Николай Писарев поделился мнением о шансах московского «Спартака» навязать борьбу петербургскому «Зениту» в споре за чемпионский титул РПЛ.

«Спартак» не может бороться с «Зенитом» и по составу, и ментально. Победные традиции, очевидно, утеряны. «Зенит» слишком силен сейчас. «Спартак» пока не готов с ним бороться», - приводит слова специалиста «Матч ТВ».

По итогам 14 туров чемпионата России «красно-белые» набрали 29 баллов и занимают второе место в турнирной таблице. «Зенит» с 36 очками уверенно лидирует и движется к пятому чемпионству подряд.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Николай Писарев
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Комментарии (1)
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Volond
27 Октября 2022 в 10:13
как вы заманали оценивать шансы....
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