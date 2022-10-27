Писарев оценил шансы «Спартака» в борьбе с «Зенитом» за чемпионство

Тренер национальной сборной России Николай Писарев поделился мнением о шансах московского «Спартака» навязать борьбу петербургскому «Зениту» в споре за чемпионский титул РПЛ.

«Спартак» не может бороться с «Зенитом» и по составу, и ментально. Победные традиции, очевидно, утеряны. «Зенит» слишком силен сейчас. «Спартак» пока не готов с ним бороться», - приводит слова специалиста «Матч ТВ».

По итогам 14 туров чемпионата России «красно-белые» набрали 29 баллов и занимают второе место в турнирной таблице. «Зенит» с 36 очками уверенно лидирует и движется к пятому чемпионству подряд.