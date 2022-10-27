Широков: «Малком и Клаудиньо не нужны сборной России»

Экс-полузащитник сборной России и ряда топ-клубов Премьер-лиги Роман Широков считает, что бразильские легионеры «Зенита» Малком и Клаудиньо, которые могут получить паспорт РФ, не нужны национальной команде.

«Если клуб натурализует Малкома и Клаудиньо, чтобы они не считались иностранцами в РПЛ, дай бог - это для клуба. Но в сборной они не нужны», - цитирует Роман издание «РБ Спорт».

В текущем сезоне Российской премьер-лиги Малком провел 14 поединков, в которых записал на свой счет 11 забитых мячей и пять голевых передач.

В свою очередь Клаудиньо отметился двумя голами и четырьмя ассистами в 11 встречах.