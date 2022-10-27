Новиков отреагировал на информацию о работе в «Пари НН»

Наставник «Нефтехимика» Кирилл Новиков высказался о возможном переходе на работу в «Пари НН», выступающий в элитном дивизионе чемпионата России.

«Никаких переговоров я не вел. Ни с кем не разговаривал. Это просто вброс. Не знаю, для чего и зачем. Никакого предложения мне не поступало», - передает слова специалиста издание «Известия».

Ранее сообщалось, что главный тренер «Пари НН» Михаил Галактионов может перебраться в московский «Локомотив».

После 14 туров Премьер-лиги команда из Нижнего Новгорода набрала 13 баллов и занимает 12-е место в турнирной таблице.