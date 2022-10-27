Что ждёт Россию в случае исключения из ФИФА

В России продолжается работа по интеграции в систему футбольных лиг страны клубов из Крыма, а также из ряда других присоединённых территорий. Это может привести к наложению на Российский футбольный союз самых жёстких санкций. Люди, которые слабо погружены в футбольные процессы, могут сказать: «И что такого? Клубы и сборная и так нигде не играют…» Им кажется, что хуже уже быть не может. На самом деле – может. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает, с чем может столкнуться российский футбол.

В территориальных вопросах УЕФА и ФИФА не смотрят в конституции стран, а отталкиваются от решений парламентской ассамблеи Совета Европы и генеральной ассамблеи ООН. Именно поэтому России не позволят внедрить в свою футбольную систему клубы из Крыма и других присоединённых недавно территорий без каких-либо последствий. Самый печальный расклад – исключение страны из ФИФА. Давайте разберёмся с последствиями такого решения.

Для начала скажем, что для исключения страны из состава ФИФА это решение должны поддержать 75% членов конгресса. Учитывая нынешнюю ситуацию, исключение России выглядит вполне реальным. Так что же может ждать Россию в таком случае?

Контракты

В настоящий момент российские клубы подписывают контракты с футболистами, опираясь на правила ФИФА. Именно ФИФА выступает гарантом – если что-то случается, клубы обращаются именно туда. Так, например, ЦСКА обратился в ФИФА из-за невыплат со стороны «Вест Хэма» по трансферу Николы Влашича.

Если Россия потеряет членство в ФИФА, футболисты смогут уйти из российских клубов как свободные агенты. Наверняка многие легионеры воспользуются этим правом если не сразу, то чуть позже.

Трансферы

Потеря членства в ФИФА приведёт к отключению России от международной системы трансферов. Российские клубы смогут покупать игроков только внутри страны.

Деньги

Члены ФИФА получают от организации финансы, которые потом направляются на развитие футбола. Эти средства становятся серьёзным подспорьем для футбольных школ, особенно в регионах. Если России не будет в ФИФА, то и выплаты она получать не будет. Это будет достаточно серьёзный удар по детско-юношескому футболу, особенно в нынешней ситуации.

Помимо денег, Россия потеряет возможность участвовать в разных футбольных программах по обмену опытом и технологиями и так далее.

Сборная России

В настоящий момент сборная России имеет возможность проводить товарищеские матчи, хотя находить соперников для них сложно. Если Россию исключат из ФИФА, то и товарищеских игр не будет. Можно будет играть разве что со сборными, которые тоже не входят в ФИФА, но их уровень, мягко говоря, очень низкий. Придётся играть с российскими клубами, со своей молодёжкой…

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Общий вывод

Исключение из ФИФА будет иметь серьёзные последствия для футбольной России. По сути, в стране пропадёт профессиональный футбол, и вместо Премьер-лиги мы будем наблюдать сплошную Медиалигу по всей стране. Это может быть зрелищно и даже интересно, но если говорить о европейской и мировой системе координат, то российский футбол будет отброшен на десятки лет назад.

Подготовил Александр Тихий.