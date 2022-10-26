​Селюк: «Лучше пусть СК РФ проверит «Локомотив»

В прессу просочилась информация о том, что руководители «Химок» могут стать фигурантами уголовного дела из-за невыплат заработных плат в клубе. Известный агент Дмитрий Селюк предлагает следователям переключить своё внимание с «Химок» на «Локомотив».

«Лучше пусть СК РФ проверит «Локомотив», а не «Химки». В «Локомотиве» выплачивают деньги, но непонятно куда, покупаются футболисты по заведомо завышенным ценам. Это называется нецелевое использование средств», - выказался Селюк, чьи слова на своих страницах приводит Metaratings.

Селюк отметил, что в «Химках» речь идёт о частных средствах Туфана Садыгова, а в «Локомотиве» - о государственных средствах. Именно по этой причине агент предлагает следователям проверить дела московского клуба.

«Локомотив» на текущий момент занимает в турнирной таблице Премьер-лиги 14-е место, а «Химки» - 15-е.