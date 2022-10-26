Гаджиев считает, что возвращение российского футбола в Европу не станет сложным

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев поделился мнением о возможном возвращении российских клубов в еврокубки.

«Возвращаться нашему футболу в Европу не будет сложно. Я считаю, что наш чемпионат этого сезона проходит даже более интересно, чем последние два года», — цитирует слова Гаджиева Vprognoze.

Напомним, российские команды отстранены от участия в еврокубковых турнирах в текущем сезоне. Помимо этого, национальные сборные России различных возрастов также отстранены от участия в международных соревнованиях до дальнейшего уведомления. Сборная России уже пропустила розыгрыш Лиги наций, она не примет участие в предстоящем чемпионате мира – 2022 и в отборочном раунде к чемпионату Европы – 2024.