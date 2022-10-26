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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сергеев: «Семак - максималист, европейский тренер»

26 Октября 2022 • 12:17 Комментировать

Центрфорвард петербургского «Зенита» Иван Сергеев поделился мнением о наставнике команды Сергее Семаке.

«Он ставит современный футбол. У нас много иностранцев, русских ребят. Семак нашел подход ко всем, любит комбинационный футбол, максималист. Он европейский тренер», - цитирует нападающего издание «РИА Новости».

Под руководством Семака петербургский клуб четыре раза подряд становился чемпионом России.

В нынешнем розыгрыше Премьер-лиги «сине-бело-голубые» набрали 36 баллов и занимают первое место в турнирной таблице. «Зенит» опережает ближайшего преследователя на семь очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак Иван Сергеев
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