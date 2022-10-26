«Оренбург» готов продлить контракт с главным тренером

В «Оренбурге» довольны работой главного тренера команды Марцела Лички. Об этом в разговоре с корреспондентом «РБ Спорт» рассказал спортивный директор клуба Дмитрий Андреев.

«Если ему тут комфортно, и он решит остаться, мы договоримся. Устраивает ли нас его работа? Конечно. И результат есть, и игра интересная», - сказал функционер.

Срок действующего контракта Марцела с «Оренбургом» рассчитан до середины следующего года.

По итогам 14 туров Премьер-лиги команда занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 19 баллов. Следующий поединок «Оренбург» проведет на домашнем стадионе против воронежского «Факела».