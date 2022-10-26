В Италии отреагировали на интерес к Дивееву со стороны клубов Серии А

Журналист Gazzetta dello Sport Стефано Кьери отреагировал на информацию об интересе ряда итальянских клубов к защитнику сборной России и московского ЦСКА Игорю Дивееву.

«Дивеевым интересуются «Лацио», «Фиорентина», «Сампдория» и «Салернитана»? Я ничего такого не слышал. В Италии пока не говорят об этом», - цитирует агента «Спорт-экспресс».

Трансферная стоимость 23-летнего футболиста оценивается в шесть миллионов евро.

В текущем сезоне Игорь принял участие в 12 поединках за «армейцев», в которых отметился забитым мячом и голевой передачей. В настоящий момент Дивеев восстанавливается от перелома большеберцовой кости.