Роднина поддержала натурализацию Малкома и Клаудиньо

Депутат Госдумы Ирина Роднина отреагировала на новость о возможной натурализации бразильских легионеров петербургского «Зенита» Малкома и Клаудиньо.

«Таких случаев много не только в спорте, поэтому ничего плохого в этом нет. Это же нормально, когда люди переезжают работать, учиться или жить в другие страны. Я не против», - передает слова Родниной «РБ Спорт».

В сентябре стало известно, что бразильские игроки начали процесс получения паспорта РФ.

В текущем сезоне чемпионата России Малком провел 14 поединков, в которых отметился 11 забитыми мячами и пятью голевыми передачами. На счету Клаудиньо два гола и четыре результативных паса в 11 встречах.