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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Роднина поддержала натурализацию Малкома и Клаудиньо

26 Октября 2022 • 10:14 Комментировать (1)

Депутат Госдумы Ирина Роднина отреагировала на новость о возможной натурализации бразильских легионеров петербургского «Зенита» Малкома и Клаудиньо.

«Таких случаев много не только в спорте, поэтому ничего плохого в этом нет. Это же нормально, когда люди переезжают работать, учиться или жить в другие страны. Я не против», - передает слова Родниной «РБ Спорт».

В сентябре стало известно, что бразильские игроки начали процесс получения паспорта РФ.

В текущем сезоне чемпионата России Малком провел 14 поединков, в которых отметился 11 забитыми мячами и пятью голевыми передачами. На счету Клаудиньо два гола и четыре результативных паса в 11 встречах.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Клаудиньо Ирина Роднина Малком Филипе
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Комментарии (1)
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rac531
26 Октября 2022 в 10:23
Да она за стакан текилы или рома все что угодно не только наговорит, но и сделает)
Одно слово - американская мразь
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