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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Юран рассказал, как долго российские клубы не будут играть в еврокубках

26 Октября 2022 • 08:46 Комментировать

Известный российский специалист Сергей Юран, последним местом работы которого были подмосковные «Химки», высказался об отстранении клубов РПЛ от участия в еврокубках. Тренер предположил, как долго продлится этот бан.

«Сборная не будет играть на турнирах ещё три года. Думаю, что клубам стоит ждать столько же. У меня большие сомнения, что наши команды сыграют в Европе в следующем году», - приводит слова тренера «Матч ТВ».

В текущем сезоне Российской премьер-лиги сыграно 14 туров. Первое место уверенно занимает петербургский «Зенит», на второй строчке располагается московский «Спартак», а топ-3 замыкает еще один столичный клуб – ЦСКА.

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Евро-Футбол.Ру,
Сергей Юран
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